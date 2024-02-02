ВИДЕО. Шахтер вернулся к тренировкам на сборах в Турции
Команда Марино Пушича вернулась к работе после трех выходных
Футболисты донецкого «Шахтера» вернулись к подготовке ко второй части сезона в турецком Белеке.
Команда имела три дня выходных, но вчера, 1 февраля, дончане возобновили тренировочный процесс.
Занятие началось в тренажерном зале, где игроки получили нагрузку на разные группы мышц. Затем подопечные Марино Пушича переместились на футбольное поле и выполнили основную программу: разминка, квадраты, упражнения на держание мяча в формате 4 на 4 с четырьмя джокерами, работа в группах над тактическими аспектами. Завершилась сегодняшняя сессия двухсторонкой на четыре ворот.
На этом этапе запланировано несколько спарингов. В субботу, 3 февраля, команда проведет два контрольных матча. Соперниками будут чешский «Градец-Кралове» и боснийский «Вележ»
«Горняки» вторую часть сезона откроют 15 февраля матчем плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя».
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