ПАСТУХ: «Всегда интересно играть против таких команд как Штурм»
Хавбек львовского «Руха» поделился эмоциями от спарринга с топ-клубом Австрии
Хавбек львовского «Руха» Евгений Пастух прокомментировал ничью с австрийским «Штурмом» (0:0).
«Штурм» – одна из тех команд, с которыми всегда интересно играть, и можно проверить свой уровень на их фоне. И австрийцы, и мы имели моменты, чтобы забить, но не реализовали их, поэтому ничья – закономерный результат.
Если сравнивать игроков, то у «Штурма» более квалифицированные и искусные футболисты, поэтому хочется играть с такими соперниками. В то же время, несмотря на высокий темп игры нагрузки были нормальные – для нас не было проблем поддерживать эту интенсивность.
В общем, наше собрание проходит в нормальном режиме. Да, мы много работаем, есть нагрузка, но это нормально для подготовительного периода – работаем дальше», - сказал Пастух.
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