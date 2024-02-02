ПАСТУХ: «Всегда интересно играть против таких команд как Штурм»

Хавбек львовского «Руха» Евгений Пастух прокомментировал ничью с австрийским «Штурмом» (0:0).

«Штурм» – одна из тех команд, с которыми всегда интересно играть, и можно проверить свой уровень на их фоне. И австрийцы, и мы имели моменты, чтобы забить, но не реализовали их, поэтому ничья – закономерный результат.

Если сравнивать игроков, то у «Штурма» более квалифицированные и искусные футболисты, поэтому хочется играть с такими соперниками. В то же время, несмотря на высокий темп игры нагрузки были нормальные – для нас не было проблем поддерживать эту интенсивность.

В общем, наше собрание проходит в нормальном режиме. Да, мы много работаем, есть нагрузка, но это нормально для подготовительного периода – работаем дальше», - сказал Пастух.