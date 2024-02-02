ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного усилился форвардом сборной Турции

«Борнмут» договорился с «Хетафе» об аренде нападающего Энеса Унала.

26-летний форвард проиграл конкуренцию в испанском клубе. За «Хетафе» в этом сезоне турецкий футболист сыграл лишь 5 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

«Вишни» будут иметь право выкупа, если игрок выполнит некоторые требования.

Унал - воспитанник «Бурсаспора». В 18-летнем возрасте за 4,4 млн евро его приобрел «Манчестер Сити», но за «горожан» он так и не дебютировал в АПЛ. За карьеру выступал за «Генк», «Бреду», «Твенте», «Вильярреал» и «Леванте».

На его счету 3 гола за 32 матча в составе сборной Турции. Портал transfermarkt оценивает Унала в 25 млн евро.