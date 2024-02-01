В четверг, 1 февраля, проходит перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Хетафе» и мадридский «Реал».

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По состоянию на 90 минуту «Реал» побеждает со счетом 2:0.

В стартовом составе «сливочных» сегодня вышел Андрей Лунин. На 73-й минуте хозяева имели прекрасную возможность забить, но украинский вратарь показал отличную реакцию и после мощного выстрела с убийственного расстояния совершил сейв, после чего мяч попал в перекладину.

ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе