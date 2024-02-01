Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Испания
01 февраля 2024, 23:51 | Обновлено 02 февраля 2024, 00:00
1311
5

ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе

Украинец сегодня вышел в стартовом составе

01 февраля 2024, 23:51 | Обновлено 02 февраля 2024, 00:00
1311
5
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 1 февраля, проходит перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Хетафе» и мадридский «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По состоянию на 90 минуту «Реал» побеждает со счетом 2:0.

В стартовом составе «сливочных» сегодня вышел Андрей Лунин. На 73-й минуте хозяева имели прекрасную возможность забить, но украинский вратарь показал отличную реакцию и после мощного выстрела с убийственного расстояния совершил сейв, после чего мяч попал в перекладину.

ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе

По теме:
Реал в Мадриде обыграл АСВЕЛ, Валенсия разгромила Альбу
Лунин сыграл сухой матч. Реал на выезде справился с Хетафе с дублем Хоселу
Аль-Наср – Интер Майами – 6:0. Гол с центра и разгром звезд. Видео голов
Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Бокс | 01 февраля 2024, 14:28 8
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков

Четвертый ребенок в семье Усиков

Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Футбол | 01 февраля 2024, 07:10 5
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем

Аргентинский тренер – о поединке с «красными» в АПЛ

«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
Футбол | 01.02.2024, 08:45
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии
Футбол | 01.02.2024, 21:20
Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии
Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Теннис | 01.02.2024, 18:13
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
Тут нема відео!!!!
Ответить
+4
Диванний Експерт
Брехня!!!
Ответить
+3
New Zealander
Який там сейв? Стійка виручила. Клоуни. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 4
Футбол
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
31.01.2024, 19:40 4
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
31.01.2024, 07:35 1
Футбол
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 39
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Во 2-м сете почувствовала такую усталость, будто легла спать»
31.01.2024, 18:36 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем