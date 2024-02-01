ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Украинец сегодня вышел в стартовом составе
В четверг, 1 февраля, проходит перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Хетафе» и мадридский «Реал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По состоянию на 90 минуту «Реал» побеждает со счетом 2:0.
В стартовом составе «сливочных» сегодня вышел Андрей Лунин. На 73-й минуте хозяева имели прекрасную возможность забить, но украинский вратарь показал отличную реакцию и после мощного выстрела с убийственного расстояния совершил сейв, после чего мяч попал в перекладину.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертый ребенок в семье Усиков
Аргентинский тренер – о поединке с «красными» в АПЛ