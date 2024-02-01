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  4. «Там меня научили футболу». Скрипник сделал выбор между Бундеслигой и УПЛ
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 23:38 |
472
1

«Там меня научили футболу». Скрипник сделал выбор между Бундеслигой и УПЛ

Главный тренер «Металлиста 1925» считает немецкий чемпионат сильнее

01 февраля 2024, 23:38 |
472
1
«Там меня научили футболу». Скрипник сделал выбор между Бундеслигой и УПЛ
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник сделал выбор между немецкой Бундеслигой и УПЛ.

– УПЛ или Бундеслига?

– К сожалению, Бундеслига. Потому что я здесь, в Украине, начинал, я здесь играл. Потом я переехал туда, когда мне было 26 лет, я отыграл там 8 лет, а потом я начал учиться футболу там. Все, что я сейчас имею – я заработал там, в частности, те черты, которые отличают меня от других. Меня учили там футболу. Я с удовольствием смотрю Бундеслигу, потому что это та страна, где я состоялся, как игрок. Однако мне очень приятно, что я могу работать в Украине, потому что тот маленький опыт, который я имею, я хочу передать нашим ребятам, работать с ними. Конечно, в такой ситуации в которой мы сейчас находимся, мне очень важно быть здесь.

Ранее Виктор Скрипник рассказал, что у «Металлиста 1925» слишком много футболистов.

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Металлист 1925 чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник ФК Металлист 1925
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Richard Lewis
БЛ чи УПЛ? Жахливий вибір, ворогу не побажаєш 🤣
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