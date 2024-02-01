Бельгия. Андерлехт потерял важные очки дома, Сент-Трюйден разгромил Гент
Вечером 1 февраля состоялись два матча 23-го тура чемпионата Бельгии
Вечером 1 февраля состоялись два матча 23-го тура чемпионата Бельгии.
Андерлехт потерял важные очки дома в матче с Мехеленом (2:2).
Сент-Трюйден сумел разгромить Гент (4:0).
Лидеры: Сен-Жилуаз (55), Андерлехт (45), Брюгге (41), Гент (39), Антверпен (38), Генк (36).
Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 1 февраля
Мехелен – Андерлехт – 2:2
Голы: Билл Антонио, 53, Хайреманс, 90 – Торган Азар, 8, Васкес, 78
Сент-Трюйден – Гент – 4:1
Голы: Заиролеслам, 48, 68, Койта, 85, 90 – Геркенс, 35
Турнирная таблица
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