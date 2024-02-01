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Чемпионат Бельгии
Мехелен
01.02.2024 21:30 – FT 2 : 2
Андерлехт
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Бельгия
01 февраля 2024, 23:29 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:44
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Бельгия. Андерлехт потерял важные очки дома, Сент-Трюйден разгромил Гент

Вечером 1 февраля состоялись два матча 23-го тура чемпионата Бельгии

01 февраля 2024, 23:29 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:44
50
0
Бельгия. Андерлехт потерял важные очки дома, Сент-Трюйден разгромил Гент
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 февраля состоялись два матча 23-го тура чемпионата Бельгии.

Андерлехт потерял важные очки дома в матче с Мехеленом (2:2).

Сент-Трюйден сумел разгромить Гент (4:0).

Лидеры: Сен-Жилуаз (55), Андерлехт (45), Брюгге (41), Гент (39), Антверпен (38), Генк (36).

Чемпионат Бельгии. 23-й тур, 1 февраля

Мехелен – Андерлехт – 2:2

Голы: Билл Антонио, 53, Хайреманс, 90 – Торган Азар, 8, Васкес, 78

Сент-Трюйден – Гент – 4:1

Голы: Заиролеслам, 48, 68, Койта, 85, 90 – Геркенс, 35

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Сент-Трюйден Гент Мехелен Торган Азар
Источник Sport.ua
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