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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 22:04 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:05
328
0

Виктор СКРИПНИК: «Моя семья – это мои тренеры»

Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал о своем стиле жизни

01 февраля 2024, 22:04 | Обновлено 01 февраля 2024, 22:05
328
0
Виктор СКРИПНИК: «Моя семья – это мои тренеры»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о своем стиле жизни.

– Вы всегда находитесь в хорошей физической форме. Прилагаете ли для этого какие-то особые усилия или это все генетика?

– Генетика имеет очень важную роль. Но, да, я бегаю. Хотя с каждым годом я становлюсь все более ленивым, можно так сказать. Наверное, что те гены, которые я получил от отца, он у меня также был стройным.

– А в питании себя как-то ограничиваете?

– Я не очень люблю сладкое, потому что это не есть хорошо. Я, в общем, знаю, что правильно и знаю, что бывает, когда ты употребляешь только мясо, только картофель, только макароны. А так стараюсь употреблять салаты, мясо – один-два раза в неделю, а в основном рыбу.

– Какие Вы дадите советы футболистам, которые завершили карьеру, как им оставаться в хорошей форме?

– Я всегда любил бегать. Я бегаю по часу. Сейчас, возможно, уже не так, мне нужна передышка, чтобы час пробегать. Раньше мог каждый день бегать по часу, ты много думаешь, музыка играет. Я очень не люблю проигрывать, и нужно время, чтобы от этого отойти. Для этого также есть вещи, которые люблю смотреть в интернете. Это какие-то комедии, читать я очень люблю. Имею электронную книгу, куда моя дочь загружает мне книги, которые она говорит мне читать. Поэтому, у меня есть тренер тренера. Моя семья – это мои тренеры: сын, дочь и жена. А тем ребятам, которые закончили... Наверное, что уже какие-то мысли были, когда они доигрывали. Желаю только, чтобы те мысли, мечты, которые они хотят, чтобы они осуществлялись. Мы живем в такое страшное время, что бывает не до футбола. Всем спасибо, всем держаться вместе и будет все хорошо.

Ранее Виктор Скрипник рассказал, что у «Металлиста 1925» слишком много футболистов.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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