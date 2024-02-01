Даниэль Соса: Юрий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского
Нападающий «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Нападающий «Кривбасса» и сборной Нигера Даниэль Соса ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси. Потому что он настоящая легенда.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Манчестер Сити».
– Тренер номер один в мире?
– Жузеп Гвардиола. Потому что он топовый тренер, лучший в мире.
– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Это мой гол в ворота сборной Алжира в квалификации Кубка африканских наций.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Мохаммед Салах. Когда сборная Нигера встречалась с Египтом.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Это фильм «Разная слава Бекхэма».
– Лучшее восстановление после матча?
– Бочка со льдом, а также сон.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Получить награду лучшему футболисту Африки.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в третий раз подряд уступила хорватке
Уго Экитике продолжит карьеру в «Айнтрахте»