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  4. Даниэль Соса: Юрий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 21:51 |
381
0

Даниэль Соса: Юрий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского

Нападающий «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

01 февраля 2024, 21:51 |
381
0
Даниэль Соса: Юрий Вернидуб – лучший тренер Украины после Лобановского
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Нападающий «Кривбасса» и сборной Нигера Даниэль Соса ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси. Потому что он настоящая легенда.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Манчестер Сити».

– Тренер номер один в мире?

– Жузеп Гвардиола. Потому что он топовый тренер, лучший в мире.

– Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Это мой гол в ворота сборной Алжира в квалификации Кубка африканских наций.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Мохаммед Салах. Когда сборная Нигера встречалась с Египтом.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Это фильм «Разная слава Бекхэма».

– Лучшее восстановление после матча?

– Бочка со льдом, а также сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Получить награду лучшему футболисту Африки.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб.

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Даниэль Соса Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мохамед Салах Юрий Вернидуб Валерий Лобановский Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Дэвид Бекхэм
Источник ФК Кривбасс
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