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  4. Игрок Вереса: «Было приятно увидеться с Ребровым»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 21:38 |
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0

Игрок Вереса: «Было приятно увидеться с Ребровым»

Александр Мельник прокомментировал матч против «ВиОна»

01 февраля 2024, 21:38 |
250
0
Игрок Вереса: «Было приятно увидеться с Ребровым»
НК Верес. Александр Мельник

Защитник ровенского «Вереса» Александр Мельник прокомментировал матч против словацкого «ВиОна» (0:0) и поделился впечатлениями от встречи с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым:

«Старались играть в футбол, контролировать мяч. Но было непросто. Потому что играли на фоне больших нагрузок, ноги не успели еще отойти после тренировки. Это контрольная игра, где тренеры увидели наши ошибки, над чем нужно работать дальше. Будем исправлять ошибки и работать дальше. От меня тренерский штаб требовал больше играть в глубину, потому что линия обороны соперника поднималась высоко. Мы не пропустили, но и не забили. Поэтому, есть над чем работать.

Было приятно увидеться в раздевалке с главным тренером национальной сборной. Сергей Ребров пожелал нам успеха в реализации нашей задачи – остаться в УПЛ. Это мотивирует. Это приятно, что он следит и за нашей командой. Нужно прогрессировать и иметь цель попасть в сборную».

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Источник ФК Верес
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