Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии

Аргентинский коуч саудовского «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо является одним из главных кандидатов на пост главного тренера каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в контракте 48-летнего специалиста с «Аль-Иттихадом» есть пункт, который позволяет Марсело покинуть команду, если он получит предложение от европейского футбольного клуба.

Сейчас «Аль-Иттихад» провел 9 матчей под руководством Марсело Гальярдо, одержав лишь 4 победы и 1 ничью.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет команду в конце сезона 2023/24.