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Испания
01 февраля 2024, 21:20 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:23
1448
2

Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии

Марсело Гальярдо из «Аль-Иттихад» является одним из главных кандидатов на должность

01 февраля 2024, 21:20 | Обновлено 01 февраля 2024, 21:23
1448
2
Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Аргентинский коуч саудовского «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо является одним из главных кандидатов на пост главного тренера каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в контракте 48-летнего специалиста с «Аль-Иттихадом» есть пункт, который позволяет Марсело покинуть команду, если он получит предложение от европейского футбольного клуба.

Сейчас «Аль-Иттихад» провел 9 матчей под руководством Марсело Гальярдо, одержав лишь 4 победы и 1 ничью.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет команду в конце сезона 2023/24.

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Марсело Гальярдо Барселона Хави чемпионат Испании по футболу назначение тренера Ла Лига Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Fichajes.net
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Прийняли до нас якось нового працівника. Питаємо його звідки він?  Відповідає, що останні п'ять років прожив в Австралії і вважає себе австралійцем. Питаю чи має австралійське громадянство, а він каже, що ні, бо сам з Португалії.
Це так само як тренер-аргентинець з Саудівськоі Аравії.
Можливо все-таки з чемпіонату Саудівськоі Аравії.
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Octopus
Из Катара был, надо теперь из Саудовской Аравии попробовать
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Теннис
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