Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии
Марсело Гальярдо из «Аль-Иттихад» является одним из главных кандидатов на должность
Аргентинский коуч саудовского «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо является одним из главных кандидатов на пост главного тренера каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, в контракте 48-летнего специалиста с «Аль-Иттихадом» есть пункт, который позволяет Марсело покинуть команду, если он получит предложение от европейского футбольного клуба.
Сейчас «Аль-Иттихад» провел 9 матчей под руководством Марсело Гальярдо, одержав лишь 4 победы и 1 ничью.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет команду в конце сезона 2023/24.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 января лондонцы уступили «Ливерпулю» со счетом 1:4, а Михаил упустил супершанс отличиться
Луиш Каштру заявил, что Криштану Роналду не сыграет в этом спарринге
Це так само як тренер-аргентинець з Саудівськоі Аравії.
Можливо все-таки з чемпіонату Саудівськоі Аравії.