Стал известен состав Реала на матч с Хетафе. Кто будет стартовым вратарем?
Андрей Лунин начнет матч в старте
В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал стартовым вратарем не этот матч Андрея Лунина, который проведет уже вторую игру подряд с первых минут.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2024
🆚 @GetafeCF@UnicajaBanco | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/B7DKoBVhzQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин начнет поединок 20-го тура чемпионата Испании с первых минут
Бернард может вернуться на родину уже ближайшим летом