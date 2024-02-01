Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен состав Реала на матч с Хетафе. Кто будет стартовым вратарем?
Испания
01 февраля 2024, 20:08 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:31
2319
3

Стал известен состав Реала на матч с Хетафе. Кто будет стартовым вратарем?

Андрей Лунин начнет матч в старте

01 февраля 2024, 20:08 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:31
2319
3
Стал известен состав Реала на матч с Хетафе. Кто будет стартовым вратарем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал стартовым вратарем не этот матч Андрея Лунина, который проведет уже вторую игру подряд с первых минут.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Забарный против молотков. Стартовые составы на игру Вест Хэм – Борнмут
Все знает. Экс-тренер Волошина рассказал о его уровне испанского языка
Кривцов выйдет в основе на матч Интера Майами против саудовского Аль-Наср
Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал стартовые составы
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
Футбол | 31 января 2024, 20:01 1
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе

Андрей Лунин начнет поединок 20-го тура чемпионата Испании с первых минут

Бразильский клуб начал переговоры с самым дорогим игроком в истории Шахтера
Футбол | 01 февраля 2024, 18:24 1
Бразильский клуб начал переговоры с самым дорогим игроком в истории Шахтера
Бразильский клуб начал переговоры с самым дорогим игроком в истории Шахтера

Бернард может вернуться на родину уже ближайшим летом

У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Футбол | 01.02.2024, 01:40
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
Теннис | 01.02.2024, 11:15
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Теннис | 01.02.2024, 18:13
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Своєю грою заслуговує на це
Ответить
+4
Анатол Шиманськ
Чого не волошин? Напевно конфлік з анчелоті.
Ответить
0
nivavn
Спорт.юа, а ви не знаєте чи він покакав перед матчем?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 39
Футбол
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
30.01.2024, 19:28 7
Футбол
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 9
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
30.01.2024, 21:07 3
Бокс
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 5
Футбол
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем