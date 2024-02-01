Стал известен состав Реала на матч с Хетафе. Кто будет стартовым вратарем?

В четверг, 1 февраля, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

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Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал стартовым вратарем не этот матч Андрея Лунина, который проведет уже вторую игру подряд с первых минут.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.