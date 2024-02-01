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  4. Все знает. Экс-тренер Волошина рассказал о его уровне испанского языка
Испания
01 февраля 2024, 20:38 |
386
0

Все знает. Экс-тренер Волошина рассказал о его уровне испанского языка

Будущий вратарь мадридского «Реала» отлично владеет иностранным языком

01 февраля 2024, 20:38 |
386
0
Все знает. Экс-тренер Волошина рассказал о его уровне испанского языка
Илья Волошин

Андрей Писный, один из первых тренеров украинского вратаря Ильи Волошина, который вскоре подпишет контракт с мадридским «Реалом», рассказал о его уровне испанского языка.

– Как у Ильи с испанским языком?

– Илья сказал: «На отлично, я все знаю, и общаюсь без проблем». Молодец. Его в Испании перевели в колледж, который является вторым по уровню образования в Европе. И Волошин также продолжает учиться в Днепре дистанционно у нас в 11-м классе. Пишет работы. Все учителя, разумеется, идут на встречу. На педсовете поднимали вопрос, директор сказал, что таким людям надо помогать. Получит аттестат после 11 классов.

Ранее Андрей Писный рассказал о финансовой стороне перехода Ильи Волошина в «Реал».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Илья Волошин
Источник Украинский футбол
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