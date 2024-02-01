ФОТО. Антигерой финала ЛЧ в Киеве обручился с беременной девушкой

Главный неудачник финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве немецкий голкипер Лорис Кариус сделал предложение своей возлюбленной, телеведущей Дилетте Леотте. Причем пара несколько месяцев держало данное событие в секрете.

«Я сказала «да»! Я ждала несколько месяцев, чтобы рассказать вам, потому что мы с Лорисом хотели прожить как можно больше эмоций от рождения Арии. И теперь мы готовы посвятить себя нашей новой большой цели вместе, как семья! В момент, запечатленный на этих фотографиях, я была самой счастливой женщиной в мире, с Лорисом и Арией, которая еще была в моем животике», – написала Дилетта на своей странице в Instagram под серией фотографий.

Отметим, что Кариус с сезона-2022/2023 является игроком «Ньюкасла», правда, за это время провел за «сорок» всего один матч в Кубке лиги.