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  4. ФОТО. Антигерой финала ЛЧ в Киеве обручился с беременной девушкой
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01 февраля 2024, 18:57 |
948
0

ФОТО. Антигерой финала ЛЧ в Киеве обручился с беременной девушкой

Предложение было сделано еще пару месяцев назад

01 февраля 2024, 18:57 |
948
0
ФОТО. Антигерой финала ЛЧ в Киеве обручился с беременной девушкой
Instagram. Лорис Кариус и Дилетта Леотта

Главный неудачник финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве немецкий голкипер Лорис Кариус сделал предложение своей возлюбленной, телеведущей Дилетте Леотте. Причем пара несколько месяцев держало данное событие в секрете.

«Я сказала «да»! Я ждала несколько месяцев, чтобы рассказать вам, потому что мы с Лорисом хотели прожить как можно больше эмоций от рождения Арии. И теперь мы готовы посвятить себя нашей новой большой цели вместе, как семья! В момент, запечатленный на этих фотографиях, я была самой счастливой женщиной в мире, с Лорисом и Арией, которая еще была в моем животике», – написала Дилетта на своей странице в Instagram под серией фотографий.

Отметим, что Кариус с сезона-2022/2023 является игроком «Ньюкасла», правда, за это время провел за «сорок» всего один матч в Кубке лиги.

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Лорис Кариус Дилетта Леотта свадьба lifestyle Лига чемпионов Азии финал Лиги чемпионов в Киеве Реал - Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу
Источник Instagram
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