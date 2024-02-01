Киченок / Фридзам – Мухаммад / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матч 1/4 финала парного разряда в Линце
1 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против американского тандема Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс. Встреча начнется 3-м запуском после матча Мелихар / Перес – Александрова / Сантамария. Ориентировочное время начала матча – 19:20 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Сара Эррани / Жасмин Паолини – Ульрикке Эйкери / Тереза Михалкова.
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