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WTA
01 февраля 2024, 18:38 |
89
0

Киченок / Фридзам – Мухаммад / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 1/4 финала парного разряда в Линце

01 февраля 2024, 18:38 |
89
0
Киченок / Фридзам – Мухаммад / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

1 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против американского тандема Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс. Встреча начнется 3-м запуском после матча Мелихар / Перес – Александрова / Сантамария. Ориентировочное время начала матча – 19:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Сара Эррани / Жасмин Паолини – Ульрикке Эйкери / Тереза Михалкова.

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Эйжа Мухаммад Алиша Паркс Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн WTA Линц
Источник Sport.ua
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