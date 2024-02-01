Бразильский клуб начал переговоры с самым дорогим игроком в истории Шахтера

«Атлетико Минейро» на протяжении нескольких последних недель ведет переговоры с 31-летним вингером «Панатинаикоса» Бернардом, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Переговоры осложняются тем, что хавбек является самым высокооплачиваемым исполнителем в греческой команде, но даже несмотря на это в «Панатинаикосе» хотят продлить трудовое соглашение с легионером еще на два года. Последнее станет возможным для греков лишь в том случае, если они добудут путевку в Лигу Европу на сезон-2024/25.

Контракт Бернарда с греческим клубом рассчитан до 30 июня, и летом он сможет покинуть «Панатинаикос» на правах свободного агента.

Напомним, Бернард является воспитанником «Атлетико Минейро». Летом 2013 года он перешел в «Шахтер» за 25 миллионов евро, став самым дорогим игроком, которого когда-либо покупали «горняки».