Цихмейструк рассказал, как сборная Украины чуть не погибла в авиакатастрофе

Экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк рассказал жуткую историю, которая состоялась после матча отбора на Евро-2000 Армения – Украина (0:0).

– Сейчас активно обсуждают отбор на ЧЕ-2000 и решающий матч в россии. Однако, мало кто вспоминает две игры перед тем, когда сборная Украины играла с армянами на выезде и сыграла 0:0. Вспомните, как готовились к тому поединку?

– Да мы готовились, как обычно. Я же не был тогда железобетонным игроком стартового состава сборной Украины. Я никогда не понимал, буду ли играть или нет. Поэтому всегда были волнения. Мне повезло тогда сыграть в основе. Но было все привычно: заезды, перелеты. Единственное – было очень жарко. Ну очень, непривычные условия. Плюс этот стадион старый, он тоже такой специфический. Было достаточно тяжело. Но помню, что мы имели очень неплохие моменты и, в принципе, могли выигрывать.

– Говорят, россияне сильно стимулировали сборную Армении, чтобы они любой ценой отобрали у вас очки. Это происходило по сравнению с другими матчами того отбора?

– Ну дома каждая сборная играет на максимум. Тогда не знал этих историй, это позже уже стало известны такие детали. Для меня тогда это было неважно и я этого не чувствовал. Мне нужно было выйти на поле и хорошо сыграть, заработать свое место в команде. Я хотел всегда играть. Чувствовалось, что они хотели выиграть, но это нормально. Они играли дома. А кто и что стимулировал – нас тогда не интересовало. Главное – это результат, но и он тогда был не очень.

– Есть информация, что после матча, когда вы уже должны были лететь домой, в самолете загорелся двигатель. Именно в том самолете, которым вы должны были возвращаться в Украину. Действительно такое было?

– Это правда. Он не то, что загорелся, он взорвался. Все, кто сзади сидел – почувствовал такой хороший толчок. После этого самолет остановился и нам сказали, что произошла какая-то мелочь. Говорили, что ничего серьезного... А мы тогда всю ночь провели в аэропорту, пока не прилетел другой самолет. Я так понимаю, если бы это уже в воздухе было, то тогдашнюю сборную Украины мы могли бы потерять. Это было достаточно серьезно.

– Кто заметил первым, что может быть беда? Как отреагировали это другие футболисты внутри самолета?

– Да это был шок. Сначала никто ничего не понял, а потом, когда уже начало до нас доходить понемногу – это был настоящий шок. Тогда еще и не у всех телефоны были, но как-то дозвонились до нас. Информация дошла до Украины. Все тогда волновались, было не очень... Почувствовали все. Но сообщили стюардессы нам. Да и пилоты остановили самолет. Мы же тогда уже разгонялись на взлетной полосе. В принципе, в последний момент на земле все произошло. Минуты были до взлета... В ту ночь практически никто не спал. Все ходили поначалу, было трудно заснуть. Но была усталость и на часок кто-то мог уснуть сидя на кресле. Так и провели эту ночь.

– Еще в 1999-м году россия была готова сделать все, чтобы только обойти Украину, даже в футболе?

– Я не думаю, что это были они. Да, сейчас я понимаю, что Россия может пойти на все, что угодно, но тогда это было иначе. Да даже и мыслей таких не было. Оно так не воспринималось. Была катастрофа, да, но нам просто повезло, что мы не успели взлететь. А все остальное не знаю. То, сколько прошло уже времени, то сейчас это не кажется уже как-то фантастикой. Думаю, это не они. Ну честно, не укладывается в голове, что таким способом они хотели нас обойти в группе. Честно, не знаю. Но говорю, то что сейчас они вытворяют, то я уже не удивлюсь ничему. Если будут доказательства и кто-то об этом скажет... Это уже невозможно, сколько времени прошло. Видимо, это немного другая история.

– Почему эту историю, скажем так, замалчивали? Для чего это делалось?

– Я не знаю. Она вроде и была, но не так афишировалась. В новостях показывали, люди, которые связаны были с футболом тоже это знали. Видимо потому, что интернета не было, поэтому и не было такой огласки. Это сейчас, как что-то случается – об этом знает уже весь мир. А тогда это в футбольных кругах все знали. Жена моя знала тогда еще до того, как я прилетел.

– У Вас нет страха летать после такого случая?

– Было немного. Я не могу сказать, что я фанат каких-то таких дальних перелетов. Но я в принципе не люблю летать. Когда я еще играл за киевское ЦСКА, то мы и летали вообще на десантных самолетах. Со временем все изменилось и был определенный дискомфорт.