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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 17:54 |
269
0

Виноват тренер? Соль рассказал, почему у него не вышло заиграть в Динамо

Воспитанник «Реала» считает, что Алексей Михайличенко не разглядел его потенциал

01 февраля 2024, 17:54 |
269
0
Виноват тренер? Соль рассказал, почему у него не вышло заиграть в Динамо
ФК Динамо Киев. Фран Соль

Воспитанник мадридского «Реала» и бывший игрок «Динамо» Фран Соль рассказал, почему ему не удалось заиграть в составе киевского клуба.

– За время в «Динамо» Вы провели не так много матчей. Что мешало раскрыться?

– Конечно, моя карьера в «Динамо» сложилась не так, как того все ожидали. Я не сумел стать основным форвардом, забивал недостаточно, чтобы команда могла решать поставленные задачи на внутренней и европейской арене.

Переломным моментом стала травма плеча, которую я получил уже через две недели после своего дебюта и из-за которой пропустил почти всю вторую часть сезона 2018/19. Мне так и не удалось вернуться к своей лучшей форме, из-за чего я был очень расстроен, потому что мне казалось, что я именно тот форвард, который нужен «Динамо».

Когда команду возглавил Алексей Михайличенко, он не разглядел моего потенциала, из-за чего я почти не играл. Он не дал мне возможности показать себя. Я уважаю его выбор. Возможно, дело действительно было во мне.

– В Украине Вы работали с Хацкевичем, Михайличенко и Луческу. Какой из этих тренеров нравился вам больше всего и почему?

– Конечно, я назову Хацкевича, потому что у него я был игроком стартового состава. Он – классный человек и замечательный тренер. Хацкевич всегда был рядом со мной, многое мне объяснял и помогал как можно быстрее привыкнуть к новой команде и новой стране. Это была серьезная помощь, учитывая, что я не знал украинского. Я до сих пор благодарен ему за это.

Мои отношения с Михайличенко сложились не так, как мне того хотелось бы. С Луческу мы общались очень хорошо, но моя игровая форма на тот момент оставляла желать лучшего. Не удивительно, что румын не рассчитывал на меня и делал ставку на других нападающих. У меня нет никаких претензий к нему.

Ранее Фран Соль рассказал, как помогает украинским беженцам.

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Источник Украинский футбол
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