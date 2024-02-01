Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в словацком клубе
Тарас Качараба станет игроком «Дунайской Стреды»
Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба станет игроком словацкого «ДАК 1904 Дунайска Стреда», сообщает журналист Петр Слонка.
Источник не раскрывает никаких деталей перехода 29-летнего футболиста.
В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Напомним, Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.
Ранее Sport.ua сообщал, что Тарас Качараба отказал львовским «Карпатам», потому что не хочет возвращаться в Украину.
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