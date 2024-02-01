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01 февраля 2024, 17:37 |
486
0

Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в словацком клубе

Тарас Качараба станет игроком «Дунайской Стреды»

01 февраля 2024, 17:37 |
486
0
Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в словацком клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба станет игроком словацкого «ДАК 1904 Дунайска Стреда», сообщает журналист Петр Слонка.

Источник не раскрывает никаких деталей перехода 29-летнего футболиста.

В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Напомним, Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.

Ранее Sport.ua сообщал, что Тарас Качараба отказал львовским «Карпатам», потому что не хочет возвращаться в Украину.

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Тарас Качараба ДАК 1904 Дунайска Стреда Славия Прага трансферы чемпионат Чехии по футболу чемпионат Словакии по футболу Петр Слонка
Источник Telegram
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