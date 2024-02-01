Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в словацком клубе

Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба станет игроком словацкого «ДАК 1904 Дунайска Стреда», сообщает журналист Петр Слонка.

Источник не раскрывает никаких деталей перехода 29-летнего футболиста.

В этом сезоне Тарас Качараба провел лишь 2 матча (оба по 90 минут) за «Славию», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Напомним, Тарас является экс-игроком национальной сборной Украины. В его активе 3 матча в сине-желтой футболке.

Ранее Sport.ua сообщал, что Тарас Качараба отказал львовским «Карпатам», потому что не хочет возвращаться в Украину.