Экс-форвард сборной Украины: «Челси – не команда Мудрика. Что попало»

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей считает, что проблемы Михаила Мудрика в «Челси» связаны не с игроком, а с ситуацией в клубе.

«Трудно сказать, что не так. По моему мнению, он футболист очень сильный и с большим талантом, но «Челси» — не его команда. Там очень много звезд с большим зарплатами. Но самого коллектива, я считаю, у «Челси» нет. Это все и влияет».

«Все личности тянут одеяло на себя и надо полностью перестраивать игру команды и зарабатывать полное доверие тренера. Нужен коллектив, а не набирать звезд в команду и что попало. Там дело уже в самой команде», – считает Воробей.

Мудрик в сезоне АПЛ забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи, а Синие идут на 10-й позиции в чемпионате.