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  4. Экс-форвард сборной Украины: «Челси – не команда Мудрика. Что попало»
Англия
01 февраля 2024, 17:11 |
1297
4

Экс-форвард сборной Украины: «Челси – не команда Мудрика. Что попало»

Воробей винит хаос в клубе и команде

01 февраля 2024, 17:11 |
1297
4
Экс-форвард сборной Украины: «Челси – не команда Мудрика. Что попало»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей считает, что проблемы Михаила Мудрика в «Челси» связаны не с игроком, а с ситуацией в клубе.

«Трудно сказать, что не так. По моему мнению, он футболист очень сильный и с большим талантом, но «Челси» — не его команда. Там очень много звезд с большим зарплатами. Но самого коллектива, я считаю, у «Челси» нет. Это все и влияет».

«Все личности тянут одеяло на себя и надо полностью перестраивать игру команды и зарабатывать полное доверие тренера. Нужен коллектив, а не набирать звезд в команду и что попало. Там дело уже в самой команде», – считает Воробей.

Мудрик в сезоне АПЛ забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи, а Синие идут на 10-й позиции в чемпионате.

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Челси Михаил Мудрик Андрей Воробей Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник NV.ua
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Комментарии 4
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vbrjkf
Ага... Коли йому викочують м'яч на порожній кут воріт, а він посилає його на трибуни, то це проблема команди?! Напевне, він побачив баннер з твоїм призвіщем і вирішив "стрельнути"...
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+2
Лига Конференций Без Динамо
Да и сам Мудрик шо попало
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+1
Иван Гончар
Такое впечатление что он не понимает ни саму игру ни что делать на поле! Плюс в обороне полный дэбилоид! А воробей падло ты че не в Донецке? В куеве в федерации отсасываеш?
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-1
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