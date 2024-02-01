Хавбек Жироны: «Еще рано радоваться, февраль будет очень сложным»
Порту ждет матчей с топ-соперниками
Хавбек «Жироны» Порту считает, что команде пока не стоит радоваться лидирующим позициям в чемпионате Испании, а многое определит февраль.
Команда сыграет с рядом топ-соперников, включая «Реал».
«Мы находимся в хорошей ситуации, но еще рано радоваться. Февраль будет насыщен матчами с топ-командами, с которыми мы неплохо сыграли в первом круге. Теперь нужно повторить это во втором».
«Конечно, матч с «Реалом» будет особенным для всех. Еще будут игры с «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком», — сказал Порту.
В первом круге команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика потерпела только одно поражение – от мадридского «Реала».
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