Хавбек Жироны: «Еще рано радоваться, февраль будет очень сложным»

Хавбек «Жироны» Порту считает, что команде пока не стоит радоваться лидирующим позициям в чемпионате Испании, а многое определит февраль.

Команда сыграет с рядом топ-соперников, включая «Реал».

«Мы находимся в хорошей ситуации, но еще рано радоваться. Февраль будет насыщен матчами с топ-командами, с которыми мы неплохо сыграли в первом круге. Теперь нужно повторить это во втором».

«Конечно, матч с «Реалом» будет особенным для всех. Еще будут игры с «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком», — сказал Порту.

В первом круге команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика потерпела только одно поражение – от мадридского «Реала».