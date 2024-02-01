Не обидели. Экс-тренер Волошина прокомментировал зарплату украинца в Реале

Андрей Писный, один из первых тренеров украинского вратаря Ильи Волошина, который вскоре подпишет контракт с мадридским «Реалом», прокомментировал финансовую сторону перехода своего воспитанника в королевский клуб.

– Волошина не может подписать новый клуб, пока не пройдет четыре месяца с момента заключения контракта с предыдущим. Я правильно понимаю?

– Это нюанс их спортивного законодательства. У нас в Украине, например, нельзя за год подписывать контракты с более чем двумя клубами. С «Реалом» и агентством обо всем договорились, в том числе по финансам. Сумму говорить не имею права. Единственное, спросил Илью: «Как там с финансами?», Илья ответил: «Андрей Николаевич, поверьте, меня не обидели». И «Райо» получит отступные, «Реал» купил Волошина.