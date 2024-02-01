Обидчик Шахтера может стать главным тренером Барселоны

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересовал руководство каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.

По информации португальских СМИ, 49-летний специалист решил не продлевать контракт со своим клубом. Срок действия его соглашения истекает 30 июня 2024 года.

Напомним, в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» встречался и с каталонской «Барселоной», и с донецким «Шахтером». «Драконы» дважды выиграли «горняков» с общим счетом 8:4, но дважды проиграли «сине-гранатовым» – 0:1 и 1:2.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет команду в конце сезона 2023/24.