Обидчик Шахтера может стать главным тренером Барселоны
Сержиу Консейсау из «Порту» заинтересовал каталонский гранд
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересовал руководство каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.
По информации португальских СМИ, 49-летний специалист решил не продлевать контракт со своим клубом. Срок действия его соглашения истекает 30 июня 2024 года.
Напомним, в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» встречался и с каталонской «Барселоной», и с донецким «Шахтером». «Драконы» дважды выиграли «горняков» с общим счетом 8:4, но дважды проиграли «сине-гранатовым» – 0:1 и 1:2.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет команду в конце сезона 2023/24.
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