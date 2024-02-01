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  4. Обидчик Шахтера может стать главным тренером Барселоны
Испания
01 февраля 2024, 16:43 |
1144
0

Обидчик Шахтера может стать главным тренером Барселоны

Сержиу Консейсау из «Порту» заинтересовал каталонский гранд

01 февраля 2024, 16:43 |
1144
0
Обидчик Шахтера может стать главным тренером Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересовал руководство каталонской «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.

По информации португальских СМИ, 49-летний специалист решил не продлевать контракт со своим клубом. Срок действия его соглашения истекает 30 июня 2024 года.

Напомним, в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» встречался и с каталонской «Барселоной», и с донецким «Шахтером». «Драконы» дважды выиграли «горняков» с общим счетом 8:4, но дважды проиграли «сине-гранатовым» – 0:1 и 1:2.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет команду в конце сезона 2023/24.

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Источник Fichajes.net
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