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  4. ДЕНИСОВ: «Год назад Полесье выехало за границу по всем нормам закона»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 16:24 |
312
0

ДЕНИСОВ: «Год назад Полесье выехало за границу по всем нормам закона»

Директор житомирского клуба прокомментировал неоднозначную ситуацию

01 февраля 2024, 16:24 |
312
0
ДЕНИСОВ: «Год назад Полесье выехало за границу по всем нормам закона»
Александр Денисов

Директор медиа, маркетинга и спонсорства житомирского «Полесья» Александр Денисов прокомментировал неоднозначную ситуацию с выездом команды на зарубежные сборы зимой 2023 года:

«Я не работал год назад в клубе. Как мне сказали, команда выехала в соответствии со всеми нормами законодательства. Я в тот момент, кстати, делал благотворительный турнир Winter Cup, который помогло провести «Полесье», и благодаря совместным усилиям и президенту клуба собрали полтора миллиона на мавики».

Напомним, ранее «Карпатам» запретили выехать на сборы в Испанию, ведь они являются клубом Первой лиги.

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Карпаты Львов Полесье Житомир Александр Денисов Winter Cup Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Трибуна
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