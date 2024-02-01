ДЕНИСОВ: «Год назад Полесье выехало за границу по всем нормам закона»
Директор житомирского клуба прокомментировал неоднозначную ситуацию
Директор медиа, маркетинга и спонсорства житомирского «Полесья» Александр Денисов прокомментировал неоднозначную ситуацию с выездом команды на зарубежные сборы зимой 2023 года:
«Я не работал год назад в клубе. Как мне сказали, команда выехала в соответствии со всеми нормами законодательства. Я в тот момент, кстати, делал благотворительный турнир Winter Cup, который помогло провести «Полесье», и благодаря совместным усилиям и президенту клуба собрали полтора миллиона на мавики».
Напомним, ранее «Карпатам» запретили выехать на сборы в Испанию, ведь они являются клубом Первой лиги.
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