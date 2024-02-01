На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии
Внесли поправки в закон о спорте
Сейм Латвии утвердил поправки в Закон о спорте, где теперь предусмотрен запрет всем латвийским командам (именно командам, не спортсменам в индивидуальных видах) играть против соперников из россии и беларуси даже в том случае, если они выступают в нейтральном статусе.
Кроме того, Латвия не будет организовывать турниры, на которые допустят команды из стран-агрессоров.
Латвийские законодатели пояснили, что россия превратила спорт в инструмент мягкой силы, пытаясь легитимизировать вторжение в Украину и военные преступления через спорт и своих спортсменов.
Представительница МИД рф мария захарова назвала решение Латвии «Нацизмом в чистом виде».
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