На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии

Сейм Латвии утвердил поправки в Закон о спорте, где теперь предусмотрен запрет всем латвийским командам (именно командам, не спортсменам в индивидуальных видах) играть против соперников из россии и беларуси даже в том случае, если они выступают в нейтральном статусе.

Кроме того, Латвия не будет организовывать турниры, на которые допустят команды из стран-агрессоров.

Латвийские законодатели пояснили, что россия превратила спорт в инструмент мягкой силы, пытаясь легитимизировать вторжение в Украину и военные преступления через спорт и своих спортсменов.

Представительница МИД рф мария захарова назвала решение Латвии «Нацизмом в чистом виде».