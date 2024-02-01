Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии
Украина
01 февраля 2024, 15:51 |
961
6

На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии

Внесли поправки в закон о спорте

01 февраля 2024, 15:51 |
961
6
На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейм Латвии утвердил поправки в Закон о спорте, где теперь предусмотрен запрет всем латвийским командам (именно командам, не спортсменам в индивидуальных видах) играть против соперников из россии и беларуси даже в том случае, если они выступают в нейтральном статусе.

Кроме того, Латвия не будет организовывать турниры, на которые допустят команды из стран-агрессоров.

Латвийские законодатели пояснили, что россия превратила спорт в инструмент мягкой силы, пытаясь легитимизировать вторжение в Украину и военные преступления через спорт и своих спортсменов.

Представительница МИД рф мария захарова назвала решение Латвии «Нацизмом в чистом виде».

По теме:
ВИДЕО. Титаник 2.0. ГУР показало кадры уничтожения российского катера
Экс-форвард Динамо рассказал, как приютил в Испании беженцев из Украины
Еще минус 1000 российских оккупантов. ВСУ обновили статистику потерь врага
российско-украинская война
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Футбол | 31 января 2024, 19:33 3
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше

Португальский наставник считает, что у него есть незавершенные дела в МЮ

Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле
Футбол | 01 февраля 2024, 10:23 24
Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле
Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле

Пока клубы не могут сойтись в вопросе стоимости футболиста

ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Бокс | 01.02.2024, 14:28
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Футбол | 01.02.2024, 07:10
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Футбол | 01.02.2024, 01:40
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Дякую латвійцям !!!
Ответить
+7
Александр
Больше вреда чем латвия никто россии не доставил .и глотает слюну путин а сделать ничего не может .это ж не на Украину напасть которая в нато не входит .тронь латвию и горя не оберешься .просто растопчут 
Ответить
+6
Александр
Супер 
Ответить
+5
Андрей Залищук
"маленький, да удаленький" це про країни Балтії, красавчики!!!
Ответить
+5
Александр
путин же говорил что русских защищает а почему же ссыт латвии которая ноги вытирает о русскоговосящих ватников .ссыт что латвия в нато ?
Ответить
+4
Александр
Чиферин скоро повесится .только он пытается русских.вернуть как новый подсрачник и такие запреты будут массовыми 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
31.01.2024, 12:53 10
Футбол
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 38
Футбол
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 9
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
30.01.2024, 21:07 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем