ФОТО. Балакин прошел курс повышения квалификации элитных арбитров УЕФА

С 28 января по 1 февраля на Кипре прошел 32-й курс повышения квалификации арбитров ФИФА элитных категорий.

От Украины в нем принял участие Николай Балакин, входящий в первую категорию международных рефери. На протяжении нескольких дней ведущие футбольные арбитры делились между собой опытом и ознакомились с последними нововведениями в правилах.

Напомним, что осенью 2023-го Балакин стал первым за 25 лет украинским арбитром, отсудившим матч основной стадии самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Наш соотечественник отработал на поединке 5-го тура группового этапа между испанским «Реал Сосьедадом» и австрийским «Зальцбургом», зафиксировав «сухую» ничью.

К слову, на курсах на Кипре нашу страну также представляла Кристина Козорог, которая стала арбитром ФИФА в 2024 году и приехала на ознакомительный семинар для новых международных рефери.