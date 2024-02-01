Реал подписал нового спонсора. Клуб будет получать 250+ млн евро в год
Клуб договорился с новым спонсором
По информации испанских СМИ, в пятницу «Реал» объявит о спонсорском контракте с американской компанией HP, чья реклама займет место на рукаве футболок мадридской команды.
Этот договор с HP принесет клубу 70 миллионов в год. Впервые в истории команды на футболках будет реклама сразу двух брендов.
Сейчас «Реал» зарабатывает на рекламе основного спонсора Fly Emirates 70 миллионов, а также получает около 115 миллионов от производителя экипировки Adidas.
Только от трех главных спонсорских контрактов клуб будет зарабатывать около 250 миллионов евро в год.
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