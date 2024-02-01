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  4. Реал подписал нового спонсора. Клуб будет получать 250+ млн евро в год
Испания
01 февраля 2024, 15:11 |
916
1

Реал подписал нового спонсора. Клуб будет получать 250+ млн евро в год

Клуб договорился с новым спонсором

01 февраля 2024, 15:11 |
916
1
Реал подписал нового спонсора. Клуб будет получать 250+ млн евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, в пятницу «Реал» объявит о спонсорском контракте с американской компанией HP, чья реклама займет место на рукаве футболок мадридской команды.

Этот договор с HP принесет клубу 70 миллионов в год. Впервые в истории команды на футболках будет реклама сразу двух брендов.

Сейчас «Реал» зарабатывает на рекламе основного спонсора Fly Emirates 70 миллионов, а также получает около 115 миллионов от производителя экипировки Adidas.

Только от трех главных спонсорских контрактов клуб будет зарабатывать около 250 миллионов евро в год.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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