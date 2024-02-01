БЕЛЛИНГЕМ: «В Реале ты как-будто играешь в Колизее, как гладиатор»

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился своими впечатлениями от первых месяцев пребывания в команде после перехода из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года.

«Известно, что «Реал» – самый великий клуб мира. Когда видишь все своими глазами, это поражает. Ты будто играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особые ощущения. Вы не можете себе представить, насколько велик этот клуб. Невозможно выйти на улицу и остаться незамеченным. Этот клуб – на самом высоком уровне», – «расписался» в любви к «сливочным» Беллингем в интервью RMTV.

Интересно, что в ближайшем матче «Реал» сыграет в рамках Ла Лиги на выезде с «Хетафе», домашний стадион которого называется «Колизеум Альфонсо Перес».