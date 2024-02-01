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  4. БЕЛЛИНГЕМ: «В Реале ты как-будто играешь в Колизее, как гладиатор»
Испания
01 февраля 2024, 14:54 |
420
0

БЕЛЛИНГЕМ: «В Реале ты как-будто играешь в Колизее, как гладиатор»

Английский полузащитник поражен увиденным

01 февраля 2024, 14:54 |
420
0
БЕЛЛИНГЕМ: «В Реале ты как-будто играешь в Колизее, как гладиатор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился своими впечатлениями от первых месяцев пребывания в команде после перехода из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года.

«Известно, что «Реал» – самый великий клуб мира. Когда видишь все своими глазами, это поражает. Ты будто играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особые ощущения. Вы не можете себе представить, насколько велик этот клуб. Невозможно выйти на улицу и остаться незамеченным. Этот клуб – на самом высоком уровне», – «расписался» в любви к «сливочным» Беллингем в интервью RMTV.

Интересно, что в ближайшем матче «Реал» сыграет в рамках Ла Лиги на выезде с «Хетафе», домашний стадион которого называется «Колизеум Альфонсо Перес».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Хетафе Хетафе - Реал Ла Лига Боруссия Дортмунд
Источник Marca
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