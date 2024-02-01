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  4. ФОТО. Ярмоленко приступил к работе с мячом
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 14:29 |
372
2

ФОТО. Ярмоленко приступил к работе с мячом

Атакующий вингер «Динамо» близок к возвращению

01 февраля 2024, 14:29 |
372
2
ФОТО. Ярмоленко приступил к работе с мячом
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Атакующий полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, находящийся с «бело-синими» на учебно-тренировочном сборе в Турции, уже начал заниматься с мячами.

Восстановление после перенесенной в октябре операции идет по плану, и вскоре ожидается возвращение Андрея в общую группу. Пока же он занимается индивидуально, чередуя занятия на футбольном поле с тренажерным залом.

Отметим, что свой следующий контрольный матч «Динамо» проведет в пятницу, 2 февраля, против болгарского «Левски».

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Андрей Ярмоленко травма колена операция на колене восстановление Динамо Киев контрольные матчи УПЛ Левски София
Источник ФК Динамо Киев
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Lulinnha
Ждём к игре с Боснией. 
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potemkin78
игрок хороший но стеклянный, жаль
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