ФОТО. Ярмоленко приступил к работе с мячом

Атакующий полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, находящийся с «бело-синими» на учебно-тренировочном сборе в Турции, уже начал заниматься с мячами.

Восстановление после перенесенной в октябре операции идет по плану, и вскоре ожидается возвращение Андрея в общую группу. Пока же он занимается индивидуально, чередуя занятия на футбольном поле с тренажерным залом.

Отметим, что свой следующий контрольный матч «Динамо» проведет в пятницу, 2 февраля, против болгарского «Левски».