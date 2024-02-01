Украина. Премьер лига01 февраля 2024, 14:29 |
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ФОТО. Ярмоленко приступил к работе с мячом
Атакующий вингер «Динамо» близок к возвращению
01 февраля 2024, 14:29 |
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Атакующий полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, находящийся с «бело-синими» на учебно-тренировочном сборе в Турции, уже начал заниматься с мячами.
Восстановление после перенесенной в октябре операции идет по плану, и вскоре ожидается возвращение Андрея в общую группу. Пока же он занимается индивидуально, чередуя занятия на футбольном поле с тренажерным залом.
Отметим, что свой следующий контрольный матч «Динамо» проведет в пятницу, 2 февраля, против болгарского «Левски».
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Ждём к игре с Боснией.
игрок хороший но стеклянный, жаль
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