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Украина. Первая лига
01 февраля 2024, 13:23 |
113
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в перволиговую Кудровку-Ниву

С лета прошлого года Коркишко находился в статусе свободного агента

01 февраля 2024, 13:23 |
113
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в перволиговую Кудровку-Ниву
СК Днепр-1. Дмитрий Коркишко

33-летний атакующий полузащитник Дмитрий Коркишко подписал контракт с клубом Первой лиги – «Кудровкой-Нивой».

Об этом в комментарии SportArena рассказал генеральный директор клуба Евгений Кушнир.

На протяжении карьеры Коркишко выступал за киевские «Динамо-2» и «Арсенал», белорусский «Минск», ФК «Полтаву», «Черноморец», турецкие «Гиресунспор» и «Хатайспор», СК «Днепр-1», казахстанский «Актобе» и харьковский «Металлист». На уровне УПЛ провел 88 матчей, забив 14 голов. В составе юношеской сборной Украины U19 стал чемпионом Европы в 2009-м.

С лета 2023-го футболист пребывал в статусе свободного агента, поддерживая форму вместе с аматорским клубом «Штурм» (Иванков).

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Дмитрий Коркишко свободный агент Кудровка Динамо Киев Черноморец Одесса Полтава Днепр-1 Металлист Харьков Первая лига Украины
Источник Sportarena
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