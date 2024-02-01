ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в перволиговую Кудровку-Ниву

33-летний атакующий полузащитник Дмитрий Коркишко подписал контракт с клубом Первой лиги – «Кудровкой-Нивой».

Об этом в комментарии SportArena рассказал генеральный директор клуба Евгений Кушнир.

На протяжении карьеры Коркишко выступал за киевские «Динамо-2» и «Арсенал», белорусский «Минск», ФК «Полтаву», «Черноморец», турецкие «Гиресунспор» и «Хатайспор», СК «Днепр-1», казахстанский «Актобе» и харьковский «Металлист». На уровне УПЛ провел 88 матчей, забив 14 голов. В составе юношеской сборной Украины U19 стал чемпионом Европы в 2009-м.

С лета 2023-го футболист пребывал в статусе свободного агента, поддерживая форму вместе с аматорским клубом «Штурм» (Иванков).