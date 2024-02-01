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WTA
01 февраля 2024, 13:13 |
200
0

Источник: Итоговый турнир WTA с 2027 года переедет в Шарлотт

До этого три года подряд соревнования пройдут в другом месте

01 февраля 2024, 13:13 |
200
0
Источник: Итоговый турнир WTA с 2027 года переедет в Шарлотт
MELISSA KEY/CBJ

Женская теннисная ассоциация (WTA) рассматривала возможность проведения Итогового турнира WTA в городе Шарлотт (Северная Каролина, США) в ноябре 2024 года, а теперь рассматривает возможность переезда WTA Finals сюда на несколько лет, начиная с 2027-го.

WTA еще не выбрала место для проведения финала WTA 2024 года. На прошлой неделе разгорелись споры относительно продолжения спекуляций о проведении чемпионата в Саудовской Аравии. По словам источников, близких к WTA и профессиональному теннису, где бы ни прошел следующий WTA Finals, он, скорее всего, будет проводиться в течение трех лет, до 2026 года.

Отсрочка до 2027 года дает деловым и политическим структурам города Шарлотт время для согласования действий, обеспечения необходимой поддержки продажи билетов и спонсорской помощи, а также для других подготовительных мероприятий.

Заявка американцев также может быть более привлекательной в 2027 году, поскольку в 2025-м будет завершена реконструкция и модернизация арены стоимостью 215 миллионов долларов США.

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Итоговый турнир WTA WTA
Источник The Business Journals
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