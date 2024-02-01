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  4. ФОТО. Один из лучших испанских теннисистов объявил о помолвке
ATP
01 февраля 2024, 12:20 |
364
0

ФОТО. Один из лучших испанских теннисистов объявил о помолвке

Алехандро Давидович Фокина сделал предложение своей девушке в Риме

01 февраля 2024, 12:20 |
364
0
ФОТО. Один из лучших испанских теннисистов объявил о помолвке
Инстаграм спортсмена

Вторая ракетка Испании Алехандро Давидович Фокина и его девушка Палома Аматисте объявили о помолвке.

Пара выложила совместные фото и видео на фоне фонтана Треви в Риме.

24-летний Алехандро Давидович Фокина занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету есть финал грунтового Мастерса в Монте-Карло, четвертьфинал Ролан Гаррос и шесть побед над соперниками из первой десятки мирового рейтинга. В 2017-м Алехандро выиграл юниорский Уимблдон.

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Алехандро Давидович-Фокина фото lifestyle
Источник Instagram
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