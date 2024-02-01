ФОТО. Один из лучших испанских теннисистов объявил о помолвке

Вторая ракетка Испании Алехандро Давидович Фокина и его девушка Палома Аматисте объявили о помолвке.

Пара выложила совместные фото и видео на фоне фонтана Треви в Риме.

24-летний Алехандро Давидович Фокина занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету есть финал грунтового Мастерса в Монте-Карло, четвертьфинал Ролан Гаррос и шесть побед над соперниками из первой десятки мирового рейтинга. В 2017-м Алехандро выиграл юниорский Уимблдон.