«Спасибо за доверие»: Алькарас отреагировал на трансфер тезки в Ювентус
У второй ракетки мира с юмором все в порядке
Один из лучших теннисистов мира, второй номер рейтинга АТР испанец Карлос Алькарас прокомментировал переход своего полного тезки, игрока английского «Саутгемптона» Карлоса Алькараса, в туринский «Ювентус».
«Буду выкладываться на все сто! Спасибо за доверие!» — написал теннисист в комментариях под постом «Ювентуса» о трансфере, сопроводив написанное смеющимся смайликом.
Добавим, что итальянский клуб подписал Алькараса на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупить игрока за 40 миллионов фунтов стерлингов.
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