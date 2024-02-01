«Спасибо за доверие»: Алькарас отреагировал на трансфер тезки в Ювентус

Один из лучших теннисистов мира, второй номер рейтинга АТР испанец Карлос Алькарас прокомментировал переход своего полного тезки, игрока английского «Саутгемптона» Карлоса Алькараса, в туринский «Ювентус».

«Буду выкладываться на все сто! Спасибо за доверие!» — написал теннисист в комментариях под постом «Ювентуса» о трансфере, сопроводив написанное смеющимся смайликом.

Добавим, что итальянский клуб подписал Алькараса на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупить игрока за 40 миллионов фунтов стерлингов.