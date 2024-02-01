Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии

Бывший футболист «Шахтера», «Ворсклы» и сборной Украины Геннадий Орбу стал главным тренером «звезды» из санкт-петербурга, выступающей в третьем российском дивизионе.

Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, 53-летний специалист, в активе которого 17 матчей за национальную сборную Украины, сменил на данном посту экс-игрока сборной россии Дмитрия Комбарова, который перебрался в московский «спартак-2».

Отметим, что на момент начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го Орбу работал в структуре «Мариуполя». Как рассказывал специалист, затем он выехал в оккупированный Бердянск, а уже летом того же 2022-го стал ассистентом главного тренера в грузинском клубе «Колхети-1913».

И вот сейчас оказался в санкт-петербурге. Наверное, вскоре стоит ожидать комментариев, что это вовсе не россия напала на Украину, что наши «братья» хотели освободить «бедствующий» Мариуполь…