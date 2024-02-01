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Россия
01 февраля 2024, 11:40 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:53
739
3

Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии

На момент начала полномасштабного вторжения Орбу работал в структуре «Мариуполя»

01 февраля 2024, 11:40 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:53
739
3
Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии
ФК Звезда санкт-петербург. Геннадий Орбу

Бывший футболист «Шахтера», «Ворсклы» и сборной Украины Геннадий Орбу стал главным тренером «звезды» из санкт-петербурга, выступающей в третьем российском дивизионе.

Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, 53-летний специалист, в активе которого 17 матчей за национальную сборную Украины, сменил на данном посту экс-игрока сборной россии Дмитрия Комбарова, который перебрался в московский «спартак-2».

Отметим, что на момент начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го Орбу работал в структуре «Мариуполя». Как рассказывал специалист, затем он выехал в оккупированный Бердянск, а уже летом того же 2022-го стал ассистентом главного тренера в грузинском клубе «Колхети-1913».

И вот сейчас оказался в санкт-петербурге. Наверное, вскоре стоит ожидать комментариев, что это вовсе не россия напала на Украину, что наши «братья» хотели освободить «бедствующий» Мариуполь…

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Геннадий Орбу Мариуполь чемпионат россии по футболу Колхети Шахтер Донецк Ворскла Полтава сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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0665826283
Це тілько підтвержує , що в футболі , та і в інших спортивних іграх , є люди з ограніченим світопоглядами, так як і в житті людей ! По простому бидло !
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0
Андрей Залищук
чогось і не сумнівався за цього орба
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Макс Максов
Вже можна сказати, ексгромадянин України і взагалі екслюдина!
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