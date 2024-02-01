Из лидера нации в насильники. Игрок сборной Японии обвинен в изнасиловании
Черту переступил Дзюню Ито
Нападающий французского клуба «Реймс» и сборной Японии Дзюня Ито обвиняется в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
Инцидент, участником которого стал 30-летнего футболист, случился летом 2023 года в одном из отелей Осаки после матча сборной Японии против команды Перу.
Защита Ито настаивает на необоснованности обвинения. Впрочем, доказано, что Дзюня действительно проводил время с двумя женщинами.
В нынешнем сезоне Дзюня Ито провел за «Реймс» 17 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что арестован чемпион Европы 2024 года по гандболу француз Бенуа Кунку по обвинению в попытке изнасилования.
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