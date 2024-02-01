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01 февраля 2024, 10:52 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:09
527
0

Из лидера нации в насильники. Игрок сборной Японии обвинен в изнасиловании

Черту переступил Дзюню Ито

01 февраля 2024, 10:52 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:09
527
0
Из лидера нации в насильники. Игрок сборной Японии обвинен в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дзюня Ито

Нападающий французского клуба «Реймс» и сборной Японии Дзюня Ито обвиняется в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Инцидент, участником которого стал 30-летнего футболист, случился летом 2023 года в одном из отелей Осаки после матча сборной Японии против команды Перу.

Защита Ито настаивает на необоснованности обвинения. Впрочем, доказано, что Дзюня действительно проводил время с двумя женщинами.

В нынешнем сезоне Дзюня Ито провел за «Реймс» 17 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что арестован чемпион Европы 2024 года по гандболу француз Бенуа Кунку по обвинению в попытке изнасилования.

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Источник: Жирона заинтересована в трансфере полузащитника Брентфорда
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Источник Kyodo News
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