Из лидера нации в насильники. Игрок сборной Японии обвинен в изнасиловании

Нападающий французского клуба «Реймс» и сборной Японии Дзюня Ито обвиняется в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Инцидент, участником которого стал 30-летнего футболист, случился летом 2023 года в одном из отелей Осаки после матча сборной Японии против команды Перу.

Защита Ито настаивает на необоснованности обвинения. Впрочем, доказано, что Дзюня действительно проводил время с двумя женщинами.

В нынешнем сезоне Дзюня Ито провел за «Реймс» 17 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что арестован чемпион Европы 2024 года по гандболу француз Бенуа Кунку по обвинению в попытке изнасилования.