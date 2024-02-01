Испания01 февраля 2024, 09:02 |
837
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ВИДЕО. Как детей. Родриго и Беллингем на тренировке порвали Лунина и Ко
Атака «Реала» превзошла оборону команды
01 февраля 2024, 09:02 |
837
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Пресс-служба мадридского «Реала» обнародовала видео с одной из тренировок команды.
Достоянием публики стал игровой момент с занятия, когда Родриго и Джуд Беллингем слаженно и убедительно разобрались с когортой оппонентов во главе с украинским голкипером Андреем Луниным. Проще говоря: бразилец и англичанин не на словах, а на деле показали, что атака «галактикос» лучше, чем оборона коллектива.
😄 @RodrygoGoes ➕ @BellinghamJude 🟰💥⚽— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 30, 2024
📹 INSIDE COMPLETO ➡️ #RMPlay
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Комментарии 2
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Лунін -дно. Наприклад, Доннарума в 18 був основним в Мілані. Грав за збірну Італії. Зараз його в трішки більше 20, основний як в збірну, так і в ПСЖ. Де основний Лунін!???????
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