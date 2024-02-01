ВИДЕО. Как детей. Родриго и Беллингем на тренировке порвали Лунина и Ко

Пресс-служба мадридского «Реала» обнародовала видео с одной из тренировок команды.

Достоянием публики стал игровой момент с занятия, когда Родриго и Джуд Беллингем слаженно и убедительно разобрались с когортой оппонентов во главе с украинским голкипером Андреем Луниным. Проще говоря: бразилец и англичанин не на словах, а на деле показали, что атака «галактикос» лучше, чем оборона коллектива.