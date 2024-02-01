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  4. ВИДЕО. Как детей. Родриго и Беллингем на тренировке порвали Лунина и Ко
Испания
01 февраля 2024, 09:02 |
837
2

ВИДЕО. Как детей. Родриго и Беллингем на тренировке порвали Лунина и Ко

Атака «Реала» превзошла оборону команды

01 февраля 2024, 09:02 |
837
2
ВИДЕО. Как детей. Родриго и Беллингем на тренировке порвали Лунина и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Пресс-служба мадридского «Реала» обнародовала видео с одной из тренировок команды.

Достоянием публики стал игровой момент с занятия, когда Родриго и Джуд Беллингем слаженно и убедительно разобрались с когортой оппонентов во главе с украинским голкипером Андреем Луниным. Проще говоря: бразилец и англичанин не на словах, а на деле показали, что атака «галактикос» лучше, чем оборона коллектива.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Джуд Беллингем Родриго Гоес видео
Источник ФК Реал Мадрид
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Saar
Лунін -дно. Наприклад,  Доннарума в 18 був основним в Мілані. Грав за збірну Італії. Зараз його в трішки більше 20, основний як в збірну, так і в ПСЖ. Де основний Лунін!???????
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