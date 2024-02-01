Скала и Агробизнес разошлись миром в спарринге, сыгранном в Винниках
Команды Первой и Второй лиг продолжают подготовку ко второй части сезона
Команды Скала и Агробизнес разошлись миром (1:1) в спарринге, сыгранном на базе в Винниках.
На гол Семена Даценко у команды из Стрыя ответил Николай Цвик.
Команды Первой и Второй лиг продолжают подготовку ко второй части сезона.
Товарищеский матч
31 января, Винники. Стадион им. Богдана Маркевича
Скала 1911 (Стрый) – Агробизнес (Волочиск) – 1:1
Голи: Николай Цвик, 74 – Семен Даценко, 30.
Головний тренер «Скали 1911» Михайло Басараб: «Хочу подякувати команді за перший збір. Сьогоднішній матч можна занести нам в актив. Задоволений грою, подякував хлопцям. Побачив самовіддачу. У першому таймі не все виходило, однак другий тайм, особливо кінцівка, дуже порадували. Максимум здорової агресії, самовіддачі, витримали темп першолігової команди. Ми на правильному шляху. 3 лютого повернемось до роботи вже на другому зборі».
Автор голу Микола Цвик: «Проходимо збори, працюємо, готуємось до відновлення сезону. Про забитий гол – не очікував, що буде влучний удар. Підйомом пробив, однак м’яч все ж залетів у ворота. Але головне, що виконали установку на гру. Далі декілька днів відпочинку і продовжимо роботу».
Видеообзор матча
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