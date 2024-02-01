Дерби Полтавщины. Кремень отгрузил 5 мячей в ворота Горняка-Спорт

31 января «Кремень» сыграл свой второй контрольный спарринг в зимнее межсезонье. Соперником команды во втором туре Зимнего кубка АФП был представитель Первой лиги – «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Дерби Полтавщины оказалось насыщенным на происходящее и обильным на голы. Уже в первом тайме была решена судьба матча – 4:0. После перерыва команды забили еще по одному голу, установив конечный результат встречи – 5:1 в пользу команды Кремень.

Ранее, 26 января, Кремень оформил первую победу в 2024 году, выиграв у Колоса (Великие Сорочинцы) со счетом 3:1.

Свой следующий контрольный спарринг сине-белые проведут в рамках турнира с Олимпией из Савинцев. Матч состоится на «Кремень-Арене» 3 февраля.

Зимний кубок АФП

31.01.2024. 12:00. Кременчуг. Стадион «Кремень-Арена»

Кремень (Кременчуг) – Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – 5:1

Голы: Трофимюк (16), Галоян (25), ИНП (32), Лист (40), ИНП (68) – Тузенко (80).

Кремень (первый тайм): Матус, ИНП, Аркуша, Дудник, Товкач, Панчишин, ИНП, Савицкий, ИНП, Галоян, Трофимюк.

На замену во 2-м тайме выходили: Слуцкий, Дихтярук, Рокотянский, Глоба, Молько, Баринов и 3 игрока на просмотре.

Главный тренер: Игорь Климовский.