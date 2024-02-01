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Украина. Первая лига
01 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 06:22
77
0

Дерби Полтавщины. Кремень отгрузил 5 мячей в ворота Горняка-Спорт

Дербі Полтавщини. Кремінь відвантажив 5 м'ячів у ворота Гірника-Спорт

01 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 01 февраля 2024, 06:22
77
0
Дерби Полтавщины. Кремень отгрузил 5 мячей в ворота Горняка-Спорт
ФК Кремень

31 января «Кремень» сыграл свой второй контрольный спарринг в зимнее межсезонье. Соперником команды во втором туре Зимнего кубка АФП был представитель Первой лиги – «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Дерби Полтавщины оказалось насыщенным на происходящее и обильным на голы. Уже в первом тайме была решена судьба матча – 4:0. После перерыва команды забили еще по одному голу, установив конечный результат встречи – 5:1 в пользу команды Кремень.

Ранее, 26 января, Кремень оформил первую победу в 2024 году, выиграв у Колоса (Великие Сорочинцы) со счетом 3:1.

Свой следующий контрольный спарринг сине-белые проведут в рамках турнира с Олимпией из Савинцев. Матч состоится на «Кремень-Арене» 3 февраля.

Зимний кубок АФП

31.01.2024. 12:00. Кременчуг. Стадион «Кремень-Арена»

Кремень (Кременчуг) – Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – 5:1

Голы: Трофимюк (16), Галоян (25), ИНП (32), Лист (40), ИНП (68) – Тузенко (80).

Кремень (первый тайм): Матус, ИНП, Аркуша, Дудник, Товкач, Панчишин, ИНП, Савицкий, ИНП, Галоян, Трофимюк.

На замену во 2-м тайме выходили: Слуцкий, Дихтярук, Рокотянский, Глоба, Молько, Баринов и 3 игрока на просмотре.

Главный тренер: Игорь Климовский.

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товарищеские матчи Кремень Кременчуг Горняк-Спорт Игорь Климовский
Источник ФК Кремень
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