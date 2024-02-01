ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 февраля

В четверг, 1 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Вест Хэм – Борнмут

2.38 – 3.87 – 2.98

22:00 Хетафе – Реал Мадрид

6.26 – 4.32 – 1.60

22:15 Вулверхэмтон – Манчестер Юнайтед

2.72 – 3.68 – 2.66

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Донна Векич

1.83 – 1.98

18:00 Алексей Крутых – Себастьян Корда

9.15 – 1.04

19:30 Вячеслав Белинский – Тейлор Фритц

15.00 – 1.01