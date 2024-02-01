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01 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:23
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 февраля

Важные события во всех видах спорта

01 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 01 февраля 2024, 02:23
35
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 1 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Вест Хэм – Борнмут

Favbet 2.38 – 3.87 – 2.98

22:00 Хетафе – Реал Мадрид

Favbet 6.26 – 4.32 – 1.60

22:15 Вулверхэмтон – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.72 – 3.68 – 2.66

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Донна Векич

Favbet 1.83 – 1.98

18:00 Алексей Крутых – Себастьян Корда

Favbet 9.15 – 1.04

19:30 Вячеслав Белинский – Тейлор Фритц

Favbet 15.00 – 1.01

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Источник Sport.ua
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