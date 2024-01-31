Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?
Матч начнется в 22:15
В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
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Стали известны стартовые составы обеих команд на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч в запасе.
«Ливерпуль»: Бекер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Диас, Жота, Нуньес.
«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Стерлинг.
Стартовый свисток матча прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
Отметим, что в параллельном матче «Тоттенхэм» сыграет против «Брентфорда», у которого украинец Егор Ярмолюк остался в запасе.
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