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Англия
31 января 2024, 21:40 | Обновлено 31 января 2024, 21:42
1840
8

Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?

Матч начнется в 22:15

31 января 2024, 21:40 | Обновлено 31 января 2024, 21:42
1840
8
Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы обеих команд на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч в запасе.

«Ливерпуль»: Бекер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Диас, Жота, Нуньес.

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Стерлинг.

Стартовый свисток матча прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Отметим, что в параллельном матче «Тоттенхэм» сыграет против «Брентфорда», у которого украинец Егор Ярмолюк остался в запасе.

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Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Михаил Мудрик Ливерпуль - Челси Егор Ярмолюк Брентфорд Тоттенхэм
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Лига Конференций Без Динамо
Челси решила не давать фору Ливерпулю, выпуская Мишу
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+2
Bombardini
І Мадуеке, і Стерлінг об'єктивно виглядають сильнішими зараз
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+2
Remark
Мудрик сьогодні зіграє... але скоріш за все тільки на флейті.
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+2
Boodya
Матч повинен бути цікавим)
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+2
Pavel_i_CO
Ліверпуль не має права не вигравати цей матч, якщо хоче боротися за чемпіонство 
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0
Dmytro11q
Якщо Ліверпулю й програвати, то Челсі варто для Ліверпуля цей програш зробити красивим.
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-1
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