Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Стали известны стартовые составы обеих команд на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч в запасе.

«Ливерпуль»: Бекер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Диас, Жота, Нуньес.

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Стерлинг.

Стартовый свисток матча прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Отметим, что в параллельном матче «Тоттенхэм» сыграет против «Брентфорда», у которого украинец Егор Ярмолюк остался в запасе.