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  4. А что с Онаной? Манчестер Юнайтед нацелился на нового топ-вратаря
Англия
31 января 2024, 20:33 |
332
0

А что с Онаной? Манчестер Юнайтед нацелился на нового топ-вратаря

«Красные дьяволы» хотят подписать Яна Облака

31 января 2024, 20:33 |
332
0
А что с Онаной? Манчестер Юнайтед нацелился на нового топ-вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к основному голкиперу «Атлетико» Мадрид и сборной Словении Яну Облаку. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Атлетико» готов рассмотреть предложения по 31-летнему словенцу. Сумма трансфера может составить примерно 40 миллионов евро.

Облак выступает за «Атлетико» Мадрид с 2014 года, его контракт рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего словенца 31 матч во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз отстоял «на ноль».

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Манчестер Юнайтед Ян Облак Атлетико Мадрид Андре Онана трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Todofichajes.com
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