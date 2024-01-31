А что с Онаной? Манчестер Юнайтед нацелился на нового топ-вратаря

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к основному голкиперу «Атлетико» Мадрид и сборной Словении Яну Облаку. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Атлетико» готов рассмотреть предложения по 31-летнему словенцу. Сумма трансфера может составить примерно 40 миллионов евро.

Облак выступает за «Атлетико» Мадрид с 2014 года, его контракт рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего словенца 31 матч во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз отстоял «на ноль».