Англия31 января 2024, 20:33 |
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А что с Онаной? Манчестер Юнайтед нацелился на нового топ-вратаря
«Красные дьяволы» хотят подписать Яна Облака
31 января 2024, 20:33 |
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к основному голкиперу «Атлетико» Мадрид и сборной Словении Яну Облаку. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, «Атлетико» готов рассмотреть предложения по 31-летнему словенцу. Сумма трансфера может составить примерно 40 миллионов евро.
Облак выступает за «Атлетико» Мадрид с 2014 года, его контракт рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего словенца 31 матч во всех турнирах, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз отстоял «на ноль».
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