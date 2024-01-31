Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Англия
31 января 2024, 19:33 |
1719
2

Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше

Португальский наставник считает, что у него есть незавершенные дела в МЮ

31 января 2024, 19:33 |
1719
2
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.

По сообщению британского издания Daily Mail, португальский коуч хотел бы снова вернуться в АПЛ и возглавить «Манчестер Юнайтед». Моуриньо считает, что у него есть незавершенные дела на «Олд Траффорд» и с радостью вернется в команду, если у него появится такая возможность.

Моуриньо горит желанием сотрудничать с новым совладельцем «Ман Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.

Жозе уже тренировал «красных дьяволов» с мая 2016 по декабрь 2018. За это время он выиграл с командой наибольшее количество трофеев со времен Алекса Фергюсона – Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

По теме:
Вражда забыта? Моуриньо предложил свои услуги Барселоне
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Жозе Моуриньо назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Футбол | 31 января 2024, 12:53 7
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения

Эрлинг может стать игроком мадридского «Реала»

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
Футбол | 31 января 2024, 18:36 14
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возглавить УАФ? Это было тяжелое решение»

Новый глава УАФ – о начале карьеры функционера

Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Футбол | 31.01.2024, 00:56
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 31.01.2024, 07:35
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
Футбол | 31.01.2024, 20:01
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool-FС
Краще в Челсі))
Ответить
0
CheMP
кстати,а почему бы и нет? 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 14
Бокс
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
30.01.2024, 19:28 6
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
30.01.2024, 12:35 4
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем