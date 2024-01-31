Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.

По сообщению британского издания Daily Mail, португальский коуч хотел бы снова вернуться в АПЛ и возглавить «Манчестер Юнайтед». Моуриньо считает, что у него есть незавершенные дела на «Олд Траффорд» и с радостью вернется в команду, если у него появится такая возможность.

Моуриньо горит желанием сотрудничать с новым совладельцем «Ман Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.

Жозе уже тренировал «красных дьяволов» с мая 2016 по декабрь 2018. За это время он выиграл с командой наибольшее количество трофеев со времен Алекса Фергюсона – Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.