Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Португальский наставник считает, что у него есть незавершенные дела в МЮ
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.
По сообщению британского издания Daily Mail, португальский коуч хотел бы снова вернуться в АПЛ и возглавить «Манчестер Юнайтед». Моуриньо считает, что у него есть незавершенные дела на «Олд Траффорд» и с радостью вернется в команду, если у него появится такая возможность.
Моуриньо горит желанием сотрудничать с новым совладельцем «Ман Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.
Жозе уже тренировал «красных дьяволов» с мая 2016 по декабрь 2018. За это время он выиграл с командой наибольшее количество трофеев со времен Алекса Фергюсона – Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
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