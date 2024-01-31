Вражда забыта? Моуриньо предложил свои услуги Барселоне
Португалец ищет себе новое место работы
Агент Жозе Моуриньо Жорже Мендеш предложил услуги португальского тренера «Барселоне». Об этом сообщают испанское издание АВС.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с должности в конце нынешнего сезона. Сам Моуриньо недавно был уволен с поста главного тренера «Ромы».
Моуриньо ранее работал в «Барселоне» в 1996 – 2000 годах в качестве сначала переводчика, а затем – ассистента главного тренера. В 2008 году португалец был близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны», в 2010 – 2013 годах возглавлял «Реал», запомнившись неоднократными критическими высказывании в адрес «Барселоны».
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