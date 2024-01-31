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  4. Вражда забыта? Моуриньо предложил свои услуги Барселоне
Испания
31 января 2024, 17:19 |
348
1

Вражда забыта? Моуриньо предложил свои услуги Барселоне

Португалец ищет себе новое место работы

31 января 2024, 17:19 |
348
1
Вражда забыта? Моуриньо предложил свои услуги Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Агент Жозе Моуриньо Жорже Мендеш предложил услуги португальского тренера «Барселоне». Об этом сообщают испанское издание АВС.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с должности в конце нынешнего сезона. Сам Моуриньо недавно был уволен с поста главного тренера «Ромы».

Моуриньо ранее работал в «Барселоне» в 1996 – 2000 годах в качестве сначала переводчика, а затем – ассистента главного тренера. В 2008 году португалец был близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны», в 2010 – 2013 годах возглавлял «Реал», запомнившись неоднократными критическими высказывании в адрес «Барселоны».

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Жозе Моуриньо Жорже Мендеш Барселона Хави
Источник ABC
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