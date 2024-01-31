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Australian Open
31 января 2024, 17:03 | Обновлено 31 января 2024, 17:35
908
2

Костюк и Ястремская – в топ-3 по количеству виннеров на Australian Open

На счету Марты 186 активно выигранных мячей за пять матчей

31 января 2024, 17:03 | Обновлено 31 января 2024, 17:35
908
2
Костюк и Ястремская – в топ-3 по количеству виннеров на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская стали одними из самых атакующих теннисисток Australian Open 2024, который завершился на прошлой неделе.

Костюк, которая дошла до 1/4 финала, за пять матчей основы сделала 186 виннеров – это лучший показатель среди всех теннисисток на турнире. На втором месте оказалась финалистка Чжэн Циньвень, у которой на 2 активно выигранных мяча меньше.

Замкнула тройку лучших еще одна украинка Даяна Ястремская – 161 виннер.

Также в первой пятерку оказалась четвертьфиналистка Анна Калинская (153) и победительница Арина Соболенко (151).

Следует отметить, что Соболенко, к примеру, за 7 матчей провела на корте 8 часов и 11 минут, Чжэн Циньвень – 12 часов и 30 минут. Ястремская за 6 матчей основы была на корте 9 часов и 15 минут, Костюк за пять матчей – 11 часов и 52 минуты.

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Марта Костюк Australian Open 2024 Даяна Ястремская
Источник Opta
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Комментарии 2
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introvert
Різниця на користь Марти за рахунок кількості трисетових поєдинків, Даяна проходила своїх суперниць значно легше та швидше. Ну а те, що стихія, в якій вони обидві почуваються як риба в воді, це атака, ми знали завжди. Правда, іноді Марта про це забуває, і тоді на корті в її виконанні починається не гра, а мука. Даяна ж грати від захисту просто не вміє, тож їй головне не забувати тримати голову холодною.
Стартував сезон для обох надзвичайно вдало, тепер головне продовжувати рухатись у правильному напрямку.
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+1
Vlad Holl
От тільки з невимушеними не усе гаразд. Перемог вам великих і не дуже !
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+1
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