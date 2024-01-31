Костюк и Ястремская – в топ-3 по количеству виннеров на Australian Open

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская стали одними из самых атакующих теннисисток Australian Open 2024, который завершился на прошлой неделе.

Костюк, которая дошла до 1/4 финала, за пять матчей основы сделала 186 виннеров – это лучший показатель среди всех теннисисток на турнире. На втором месте оказалась финалистка Чжэн Циньвень, у которой на 2 активно выигранных мяча меньше.

Замкнула тройку лучших еще одна украинка Даяна Ястремская – 161 виннер.

Также в первой пятерку оказалась четвертьфиналистка Анна Калинская (153) и победительница Арина Соболенко (151).

Следует отметить, что Соболенко, к примеру, за 7 матчей провела на корте 8 часов и 11 минут, Чжэн Циньвень – 12 часов и 30 минут. Ястремская за 6 матчей основы была на корте 9 часов и 15 минут, Костюк за пять матчей – 11 часов и 52 минуты.