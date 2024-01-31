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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Яремчука перешел в Атлетико
Испания
31 января 2024, 15:27 |
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Яремчука перешел в Атлетико

Габриэл Паулиста покинул «Валенсию» на правах свободного агента

31 января 2024, 15:27 |
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Яремчука перешел в Атлетико
ФК Атлетико. Габриэл Паулиста

Центральный защитник Габриэл Паулиста стал игроком мадридского «Атлетико».

«Матрасники» объявили о подписании с 33-летним игроком контракта до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что в «Атлетико» Габриэл перешел на правах свободного агента после того, как расторг соглашение с «Валенсией», за которую выступал последние семь сезонов и провел 253 матча (в нынешнем – 19 игр).

Добавим, что бразилец, также имеющий испанское гражданство, ранее выступал за «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».

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Габриэл Паулиста Атлетико Мадрид Валенсия расторжение контракта Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Атлетико Мадрид
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