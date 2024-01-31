Кроос может вернуться в сборную Германии к Евро-2024
Полузащитник не выступает за Бундестим с лета 2021 года
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии.
Как сообщает Athletic, 34-летний футболист поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом и не исключает вероятность возвращения в состав к домашнему чемпионату Европы.
Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в Бундестим летом 2021 года. Он провел за национальную команду 106 матчей и забил 17 голов.
В текущем сезоне Кроос отыграл за «Реал» 29 встреч, забил 1 мяч и сделал 7 голевых передач.
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