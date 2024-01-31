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  4. Кроос может вернуться в сборную Германии к Евро-2024
Чемпионат Европы
31 января 2024, 15:13 |
187
0

Кроос может вернуться в сборную Германии к Евро-2024

Полузащитник не выступает за Бундестим с лета 2021 года

31 января 2024, 15:13 |
187
0
Кроос может вернуться в сборную Германии к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии.

Как сообщает Athletic, 34-летний футболист поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом и не исключает вероятность возвращения в состав к домашнему чемпионату Европы.

Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в Бундестим летом 2021 года. Он провел за национальную команду 106 матчей и забил 17 голов.

В текущем сезоне Кроос отыграл за «Реал» 29 встреч, забил 1 мяч и сделал 7 голевых передач.

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Тони Кроос сборная Германии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Реал Мадрид
Источник The Athletic
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