Кроос может вернуться в сборную Германии к Евро-2024

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии.

Как сообщает Athletic, 34-летний футболист поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом и не исключает вероятность возвращения в состав к домашнему чемпионату Европы.

Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в Бундестим летом 2021 года. Он провел за национальную команду 106 матчей и забил 17 голов.

В текущем сезоне Кроос отыграл за «Реал» 29 встреч, забил 1 мяч и сделал 7 голевых передач.