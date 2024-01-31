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Кубок Дэвиса
31 января 2024, 14:37 | Обновлено 31 января 2024, 15:27
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0

Где смотреть матчевую встречу Кубка Дэвиса Украина – США

Поединки состоятся 1 и 2 февраля

31 января 2024, 14:37 | Обновлено 31 января 2024, 15:27
201
0
Где смотреть матчевую встречу Кубка Дэвиса Украина – США
ФТУ

1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе национальная сборная Украины сыграет матч квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса против команды США.

Матчевая встреча будет вживую транслироваться на украинских телеканалах СПОРТ 1 и XSPORT.

Расписание матчей

Четверг, 1 февраля

18:00 – Алексей Крутых – Себастьян Корда
20:00* – Вячеслав Белинский – Тэйлор Фритц

Пятница, 2 февраля

17:00 – Илья Белобородько/Виталий Сачко – Остин Краичек/Раджив Рам
19:00* – Алексей Крутых – Тэйлор Фритц
21:00* – Вячеслав Белинский – Себастьян Корда

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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