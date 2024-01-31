Где смотреть матчевую встречу Кубка Дэвиса Украина – США
Поединки состоятся 1 и 2 февраля
1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе национальная сборная Украины сыграет матч квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса против команды США.
Матчевая встреча будет вживую транслироваться на украинских телеканалах СПОРТ 1 и XSPORT.
Расписание матчей
Четверг, 1 февраля
18:00 – Алексей Крутых – Себастьян Корда
20:00* – Вячеслав Белинский – Тэйлор Фритц
Пятница, 2 февраля
17:00 – Илья Белобородько/Виталий Сачко – Остин Краичек/Раджив Рам
19:00* – Алексей Крутых – Тэйлор Фритц
21:00* – Вячеслав Белинский – Себастьян Корда
*ориентировочное время
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