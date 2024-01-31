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31 января 2024, 14:05 | Обновлено 31 января 2024, 14:06
446
5

Спарринг между россией и Сербией официально подтвержден. Когда сыграют?

Матч пройдет в столице рф

31 января 2024, 14:05 | Обновлено 31 января 2024, 14:06
446
5
Спарринг между россией и Сербией официально подтвержден. Когда сыграют?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сербии по футболу

Товарищеский матч между сборными россии и Сербии пройдет 21 марта в москве.

Как сообщила пресс-служба российского футбольного союза, игра состоится на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена») в столице рф. О времени начала матча информации пока нет.

Ранее генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович сообщил в комментарии Sport24, что сербы получили разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций на проведение данного спарринга.

Отметим, что это будет первый матч сборной россии против европейской команды с момента отстранения от участия в турнирах под эгидой УЕФА из-за военного вторжения в Украину.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Андрей Залищук
от тобі і братушки російські, Україну з сербами будуть розводити після цього в УЄФА скоріш за все
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locator-x
Розводять тільки ті федерації, які мають прямий конфлікт. З 2014 року нас з рф розводили, але не з білоруссю. Вірменів з турками не розводять, хоч останні Азербайджан відкрито підтримують.
Але неприємно. Сербія ж сильна команда, невже нема інших суперників, навіщо їм цей прецедент?
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0
Віктор Коробка
А це дійсно може стати реальною проблемою, бо Україна, в разі відмови грати з Сербією, може отримати санкції, бо розводити нас з сербами ніхто не буде.
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0
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