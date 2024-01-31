Спарринг между россией и Сербией официально подтвержден. Когда сыграют?
Матч пройдет в столице рф
Товарищеский матч между сборными россии и Сербии пройдет 21 марта в москве.
Как сообщила пресс-служба российского футбольного союза, игра состоится на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена») в столице рф. О времени начала матча информации пока нет.
Ранее генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович сообщил в комментарии Sport24, что сербы получили разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций на проведение данного спарринга.
Отметим, что это будет первый матч сборной россии против европейской команды с момента отстранения от участия в турнирах под эгидой УЕФА из-за военного вторжения в Украину.
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