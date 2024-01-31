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31 января 2024, 13:18 |
485
0

Воспитанник Днепра сменил клуб за границей

Контракт Владислава Веремеева с «Земплин Михаловце» рассчитан до конца сезона

31 января 2024, 13:18 |
485
0
Воспитанник Днепра сменил клуб за границей
ФК Земплин Михаловце. Владислав Веремеев

25-летний украинец Владислав Веремеев, выступающий на позиции защитника, перешел в клуб высшего дивизионе Словакии – «Земплин Михаловце».

Контракт с нашим соотечественником, пришедшим на правах свободного агента, рассчитан до конца текущего сезона.

«Я приехал в Михаловце с амбициями расти и прогрессировать в футболе. Я, безусловно, сделал хороший шаг к тому, чтобы стать еще лучшим футболистом. Ребята в команде приняли меня хорошо, я быстро почувствовал себя среди них как дома. Я сделаю все, чтобы помочь команде», – сказал Владислав.

Отметим, что последним клубом воспитанника «Днепра» была латвийская «Елгава», соглашение с которой истекло в конце 2023 года. В Украине футболист выступал за «Черноморец», «Зирку», «Сумы» и «Скорук».

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Елгава Земплин чемпионат Словакии по футболу трансферы
Источник Sport.ua
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