Бензема может вновь стать одноклубником Роналду

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в другом саудовском клубе.

По информации L'Equipe, 36-летний француз ведет переговоры с неназванным клубом из Эр-Рияда. В столице Саудовской Аравии базируются четыре команды. При этом, как отмечает источник, речь вряд ли идет об «Аль-Рияде» и «Аль-Шабабе», которые не могут позволить себе трансфер такого звездного игрока.

В итоге остаются только «Аль-Наср», за который выступают бывший партнер Бензема по «Реалу» Криштиану Роналду и Садио Мане, а также «Аль-Хиляль», у которых и без Бензема подобран весьма звездный состав.

Отметим, что ранее Бензема назвал ложью информацию о намерении покинуть «Аль-Иттихад».