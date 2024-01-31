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  4. Бензема может вновь стать одноклубником Роналду
Саудовская Аравия
31 января 2024, 12:50 |
197
0

Бензема может вновь стать одноклубником Роналду

Французский форвард не намерен покидать Саудовскую Аравию

31 января 2024, 12:50 |
197
0
Бензема может вновь стать одноклубником Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в другом саудовском клубе.

По информации L'Equipe, 36-летний француз ведет переговоры с неназванным клубом из Эр-Рияда. В столице Саудовской Аравии базируются четыре команды. При этом, как отмечает источник, речь вряд ли идет об «Аль-Рияде» и «Аль-Шабабе», которые не могут позволить себе трансфер такого звездного игрока.

В итоге остаются только «Аль-Наср», за который выступают бывший партнер Бензема по «Реалу» Криштиану Роналду и Садио Мане, а также «Аль-Хиляль», у которых и без Бензема подобран весьма звездный состав.

Отметим, что ранее Бензема назвал ложью информацию о намерении покинуть «Аль-Иттихад».

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Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник AS
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