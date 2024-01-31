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  4. Андрей МЕЛЬНИЧУК: «С новым спонсором Буковины хотим выйти на новый уровень»
Украина. Первая лига
31 января 2024, 12:25 | Обновлено 31 января 2024, 12:34
323
0

Андрей МЕЛЬНИЧУК: «С новым спонсором Буковины хотим выйти на новый уровень»

В Черновцах рассказали об амбициозных планах

31 января 2024, 12:25 | Обновлено 31 января 2024, 12:34
323
0
Андрей МЕЛЬНИЧУК: «С новым спонсором Буковины хотим выйти на новый уровень»
ФК Буковина. Андрей Мельничук

В Черновцах состоялась пресс-конференция с участием руководства ФК «Буковина» и нового титульного спонсора команды-компании «Демарт» – известной своими социальными и спортивными проектами с днепровским СК «Прометей».

Принял в этой встрече участие и главный тренер перволиговой «Буковины» Андрей Мельничук. Эксклюзивно для Sport.ua он поделился своими впечатлениями от этого мероприятия:

– Меня больше всего порадовало то, что при поддержке «Демарта» в Черновцах, наконец, возьмутся за выстраивание футбольной пирамиды, начиная от создания Академии и заканчивая командой мастеров. Важно, что в центре внимания будет и совершенствование футбольной инфраструктуры. Речь идет о соответствии требованиям настоящего стадиона «Буковина», возведение загородной базы, новых футбольных полей. Если эти вопросы будут решаться в комплексе, то можно рассчитывать, что «Буковина» снова будет на виду на всеукраинской арене.

А серьезность намерений наших новых инвесторов подтверждает то, что «Буковина» уже усилилась группой квалифицированных футболистов, укрепила тренерский штаб, профинансировано два этапа подготовки на Закарпатье, где сможем тренироваться в надлежащих условиях. Сейчас для нас главное оправдать надежды.

Пока «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.

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Буковина Черновцы Андрей Мельничук Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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